Secondo Il Foglio oggi stesso la militante antifascista detenuta in Ungheria sarebbe in procinto di firmare per accettare la candidatura. Ma il leader dei Verdi nega

Ilaria Salis è pronta a correre nelle liste di Avs - l'alleanza di Verdi e Sinistra italiana - per le elezioni europee. Lo sostiene il giornale Il Foglio che parla di un posto da capolista del Nord Ovest per l'insegnante milanese detenuta in carcere in Ungheria da più di un anno, perché accusata di aver partecipato all'aggressione di alcuni militanti di estrema destra.

Secondo quanto scrive sempre il Foglio citando fonti di Sinistra italiana e di governo, sarà il corpo diplomatico italiano ad autenticarle oggi la firma per l'accettazione della candidatura. Una tesi che viene però smentita da Angelo Bonelli. Parlando all'aria L'Aria che Tira su La7 ha risposto a specifica domanda con un secco «smentisco».

Eugenio Losco, l'avvocato milanese che in Italia segue la 39enne militante antifascista ed era presente anche all'ultima udienza celebrata in Ungheria, interpellato dall'Adnkronos è sintetico: «Non so se Ilaria Salis ha scelto di candidarsi, se così fosse è una scelta personale che rispetto».