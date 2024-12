Cos'è successo tra Ilary Blasi e Pier Silvio Berlusconi? Nei corridoi di Mediaset si vocifera di una rottura totale con il vicepresidente Mediaset che vedrebbe l'ex signora Totti come il classico fumo negli occhi. Negli uffici di Mediaset, ormai, il nome di Ilary Blasi sarebbe rubricato nell'agenda delle complicazioni televisive sotto la voce “guai”. La sua storia con Pier Silvio Berlusconi insomma si sta ormai trasformata in una sorta di soap opera dal sapore vagamente tragicomico, con tanto di accuse velate, amicizie incrinate e colpi di scena degni di una fiction.

Ed è proprio da una sere tv che - a quanto sembra - tutto nasce. Partiamo dal nodo centrale: il presunto gelo tra Ilary e l’“imperatore” delle televisioni commerciali italiane. La prima crepa si sarebbe infatti aperta quando la Blasi, zitta zitta, ha firmato un contratto con Netflix per la sua docu-serie dal titolo altisonante: Unica. Altro che fedeltà aziendale. Per Pier Silvio, già poco incline a digerire cambi di casacca, questa mossa deve aver avuto il sapore amaro del tradimento. Tanto più che l'ottimo successo della docufiction ha aumentato il malumore per chi avrebbe voluto averla su Infinity.

Come se non bastasse, il rapporto già logoro ha subito un altro duro colpo con il mancato invito di Ilary alla conduzione dell’ultima edizione de L’Isola dei famosi. Al suo posto, ecco apparire Vladimir Luxuria, una scelta che ha scatenato un mormorio collettivo tra fan e addetti ai lavori. “Come si permette Mediaset di abbandonare la sua storica regina del reality?”, devono aver pensato i più nostalgici. Ilary, di certo, non l’ha presa con filosofia.

Ma attenzione, non è finita qui. Secondo indiscrezioni, la situazione si sarebbe ulteriormente complicata quando Pier Silvio ha proposto alla conduttrice di prendere le redini de La Talpa. Proposta che lei avrebbe declinato con un’eleganza degna di una porta sbattuta in faccia.

A questo punto, la tensione ha raggiunto livelli cosmici, quasi palpabili. Ilary pare abbia deciso di declinare persino l’offerta di tornare al timone de L’Isola dei famosi per una nuova stagione, forse convinta che sia più dignitoso lasciarsi alle spalle il passato che continuare a lottare per una poltrona in studio. Si vocifera che Pier Silvio si sia “legato al dito” questa serie di rifiuti come un passeggero infastidito da troppi cambi di posto sull’autobus. E quando un Berlusconi si lega qualcosa al dito, è probabile che rimanga tatuato lì per sempre.

E poi c'è Silvia Toffanin, la compagna di Pier Silvio e storica amica di Ilary. La loro amicizia, nata tra risate e prove a Passaparola, sembrava indistruttibile. Ma anche i legami più solidi possono vacillare quando vengono mescolati con questioni lavorative e tensioni personali. Le due donne, che un tempo si scambiavano confidenze e pettegolezzi, sembrano ora distanti, quasi estranee. Sarà colpa della carriera? O forse, semplicemente, del tempo che logora anche i rapporti più autentici?

In mezzo a tutto questo dramma, Ilary ha trovato una nuova dimensione: TikTok. E qui la conduttrice si sta reinventando con la sua consueta ironia. Nel suo primo video, che ha superato i due milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore, Ilary si è presentata ai fan con una dose di schiettezza che la contraddistingue: “Io lo so che volete che vi dica qualcosa. Ok, da oggi sono su TikTok. E voi direte ‘sti ca**i’… e avete ragione”. Con questa semplice dichiarazione, la Blasi ha fatto il botto, conquistando decine di migliaia di follower in poche ore. D’altra parte, chi non apprezzerebbe una star che invita i fan a suggerirle contenuti, scherzando persino sulle “cose zozze”?

Il successo sul social cinese potrebbe essere il trampolino di lancio per una nuova fase della sua carriera. Ma c’è da chiedersi: è davvero questa la nuova strada per Ilary? O si tratta solo di un diversivo temporaneo in attesa del prossimo round nella faida con Pier Silvio? Una cosa è certa: qualsiasi cosa accada, il pubblico non smetterà di seguire con morbosa attenzione ogni suo passo, sperando in ulteriori colpi di scena. Dopotutto, la Blasi è un’artista del caos, e il suo palcoscenico è la vita stessa.