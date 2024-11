Incendio in un sito per la raccolta dei rifiuti in via Enzo Ferrari, a Ciampino (Roma). Sul posto al lavoro da questa mattina vigili del fuoco con sei squadre, polizia e polizia di Roma Capitale. Le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo visibile anche dall'esterno. Sono in corso le operazioni di spegnimento, anche con mezzi aeroportuali, per estinguere l'incendio. Ricognizione aerea con l'elicottero dei Drago VF156 sulla zona dove è in corso l'intervento.

«Non si riscontrano vittime o feriti», sottolinea il Comune di Ciampino, sul suo sito web, riguardo al rogo divampato nell'impianto. «Al momento la nube si sta spostando verso Ovest/Nord Ovest. La sindaca Emanuela Colella ha provveduto ad informare i sindaci delle città limitrofe, afferenti alla Asl Roma 6, rispetto alla natura dell'incendio e sta condividendo le informazioni da diramare alla cittadinanza», conclude il Comune di Ciampino che raccomanda, «ove visibile il fumo, di tenere le finestre chiuse».

Al momento non c'è nessun impatto operativo sull'aeroporto di Ciampino a causa della colonna di fumo levatasi per via dell'incendio. Lo si apprende da Adr. Pertanto, decolli ed atterraggi si stanno svolgendo regolarmente, come il volo per Olbia partito alle 9.47.