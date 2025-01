Non si ferma l’emergenza nella contea degli States con un nuovo rogo che si è innescato nella zona. E per le autorità californiane è «destinato a peggiorare»

Sono due le vittime confermate dell'incendio nel Pacific Palisades, che ha danneggiato più di 5.300 strutture. Lo rende noto il capo dei vigili del fuoco di Los Angeles, Kristin Crowley. Il bilancio totale dei roghi nella contea sale quindi ad almeno sette morti. Ed è "destinato a peggiorare", secondo le autorità californiane. Un altro rogo si è innescato al confine tra le contee di Los Angeles e Ventura, a nord di quello di Pacific Palisades.

L'incendio denominato "Kenneth” si sta diffondendo rapidamente, minacciando numerose ville nelle zone collinari di Hidden Hills e Calabasas, località non distanti da Malibu e famose per le mansioni lussuose e isolate, come quella delle Kardashian. Ha consumato 320 ettari di boscaglia in un'ora e mezza, secondo il sito dei vigili del fuoco della California.

Il Kenneth è il quinto incendio attivo attorno a Los Angeles: mentre è contenuto il Sunset a Hollywood, restano il rogo nelle Palisades a ovest, sull'Oceano, l'Eaton a est nella zona di Altadena, il Lidia e Hurst fire nella San Fernando valley, a nord.