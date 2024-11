Un vasto incendio è scoppiato in via Pier Lombardo, zona Porta Romana, a Milano, in tarda mattinata, provocando una colonna di fumo nero ben visibile da diversi punti della città. Le cause dell'incendio sono ancora sconosciute, ma sembra che le fiamme siano state precedute da una forte esplosione, che potrebbe essere stata causata da un furgone carico di bombole di ossigeno parcheggiato in strada.

Numerose auto sono state coinvolte nell'incendio, come si può vedere nelle immagini postate da alcuni testimoni. Al momento, non si hanno notizie di feriti, ma le autorità stanno lavorando per gestire la situazione e salvaguardare la sicurezza dei cittadini.

Secondo le prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco e dai carabinieri, il furgone potrebbe aver avuto un problema tecnico che ha provocato l'esplosione e l'incendio che ne è seguito. Al momento, i pompieri stanno lavorando per domare le fiamme e limitare i danni, ma la situazione potrebbe richiedere ancora del tempo prima di essere completamente risolta.

Le autorità invitano i cittadini a seguire le indicazioni fornite e ad evitare di avvicinarsi alla zona dell'incendio per non intralciare i soccorsi.