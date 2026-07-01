Le fiamme sarebbero partite dal piano terra, completata l’evacuazione dell’edificio e dello stabile adiacente

È di cinque morti, e non di sei come comunicato in un primo momento, il bilancio dell’incendio che ha devastato un condominio ad Anversa. La polizia ha infatti rettificato il numero delle vittime, precisando anche che il rogo non si è sviluppato ai piani superiori, ma al piano terra, con ogni probabilità a causa di un problema tecnico.

Secondo quanto riferiscono i media locali, tra cui HLN, le fiamme sono state completamente domate e tutti gli occupanti dell’edificio sono stati evacuati. In via precauzionale sono stati fatti allontanare anche i circa sessanta residenti di uno stabile adiacente.

Le autorità hanno confermato che il bilancio resta al momento fermo a cinque vittime, mentre proseguono le operazioni di identificazione delle persone decedute e gli accertamenti per chiarire con esattezza le cause dell’incendio.