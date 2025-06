Sarebbero più di 300 le vittime della tragedia avvenuta oggi in India , dove un Boeing 787-8 Dreamliner della compagnia Air India, in servizio sul volo AI171 da Ahmedabad a Londra, è precipitato pochi minuti dopo il decollo dall'aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel. L'incidente è avvenuto nella zona residenziale di Meghani Nagar, a pochi chilometri dallo scalo, e ha causato la morte di passeggeri e di diverse persone a terra.

A bordo del velivolo erano in 242. Tra le vittime ci sono 169 cittadini indiani, 53 britannici, 7 portoghesi e 1 canadese. Unica persona sopravvissuta è Vishwash Kumar Ramesh, un cittadino britannico di origini indiane, che si trovava al posto 11A. Ricoverato in ospedale con ferite non letali, Ramesh ha descritto scene di panico e caos subito dopo l'impatto.

Il velivolo, partito alle 13:38 ora locale (10:08 ora italiana), ha perso il contatto con la torre di controllo a soli 625 piedi (circa 190 metri) di altitudine. Secondo i dati di FlightRadar24, la velocità al momento della perdita di contatto era di circa 322 km/h. L'aereo ha impattato contro un edificio del BJ Medical College, dormitorio di un college medico di giovani specializzandi, causando un incendio devastante alimentato dai 125.000 litri di carburante a bordo.

Le autorità indiane e britanniche hanno avviato un'inchiesta per determinare le cause dell'incidente. Al momento, si ipotizzano problemi meccanici, come un guasto ai flap, o errori umani. Il comandante Sumeet Sabharwal, con 8.200 ore di volo, e il primo ufficiale Clive Kundar, con 1.100 ore, avevano esperienza sufficiente per gestire il volo. Tuttavia, le immagini mostrano che i flap non erano in posizione corretta per il decollo.

Il governo britannico ha espresso le sue condoglianze e ha inviato squadre di crisi per supportare le famiglie delle vittime. Il gruppo Tata, proprietario di Air India, ha promesso assistenza finanziaria e logistica. Le indagini sono in corso, utilizzando dati di volo e immagini delle telecamere di sicurezza per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Il disastro rappresenta la tragedia aerea più grave degli ultimi dieci anni e solleva interrogativi sulla sicurezza dei velivoli Boeing 787, che fino ad oggi avevano mantenuto un record impeccabile.