È morta la bambina di 4 anni coinvolta nell' incidente ieri nella galleria di Base dell'A1, nel Fiorentino. Nell'incidente ieri sono deceduti i nonni e la zia materna della bambina. La madre è ricoverata in terapia intensiva a Careggi, in condizioni molto gravi. La famiglia, residente a Gravellona Toce, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, viaggiava su una Panda che per cause da chiarire si è bloccata in corsia di marcia venendo poi travolta da un camion.

Il decesso è stato dichiarato intorno alle 18 dopo la conclusione dell'accertamento di morte cerebrale, iniziato ore fa, da parte dei sanitari dell'ospedale pediatrico Meyer dove ieri la piccola era stata ricoverata in condizioni molto gravi. Purtroppo, nonostante tutte le cure dei sanitari del Meyer che la hanno assistita, la bambina è deceduta per le conseguenze del trauma riportato. È indagato per omicidio stradale il camionista che alla guida del tir ha tamponato la Panda su cui ieri viaggiava la famiglia.

Indagini su un possibile guasto dell’auto

Capire perché, quasi all'improvviso, la Fiat Panda si è fermata sulla corsia di marcia in galleria. È questo che la Polizia stradale di Bologna, incaricata per le indagini dalla Procura di Firenze, sta provando a mettere a fuoco dopo l'incidente di ieri in A1 nella galleria di Base in cui è rimasta coinvolta un'intera famiglia con un bilancio drammatico: due nonni e una zia morti, mamma e bimba di 4 anni che lottano tra la vita e la morte. L'ipotesi prevalente su cui si sta lavorando, a quanto si apprende, è quella di un possibile guasto, da chiarire se eventualmente di natura meccanica o elettronica. Dai filmati delle telecamere di videosorveglianza si vedrebbe la Panda fermarsi quasi di colpo, e dopo qualche istante accendere le quattro frecce. Questo dettaglio sembra escludere un malore della conducente - la 37enne ferita - anche se l'ipotesi non sarebbe ancora del tutto esclusa. La vettura su cui viaggiava la famiglia del Verbano-Cusio-Ossola - a quanto appreso - era un modello ibrido, ed era omologata per quattro persone. A bordo erano in cinque.

Da chiarire anche se la bimba fosse su regolare seggiolino, dispositivo che al momento non sarebbe stato trovato. Dell'auto travolta dal camion resta ben poco, la parte posteriore è andata distrutta, così come parte di quella anteriore. Su questi resti si svolge il delicato lavoro di rilievi degli agenti, con accertamenti complessi - su indicazione della Procura - che richiederanno comunque dei giorni per essere completati. Il camionista, cittadino moldavo di 56 anni, era risultato ieri sul posto negativo all'alcoltest. È indagato per omicidio stradale e nel suo caso c'è da chiarire principalmente se la velocità del mezzo che guidava fosse adeguata. Le vetture precedenti sono riuscite a schivare la Panda blu ferma, mentre il suo camion no e anche su questo saranno condotti approfondimenti.