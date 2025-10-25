Incidente mortale nella tarda serata di venerdì in via Cristoforo Colombo, a Roma, all'altezza di piazza dei Navigatori. Coinvolte due auto su cui viaggiavano quattro giovani di età compresa tra i 20 e i 22 anni. I giovani sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportati d'urgenza in ospedale, dove una ragazza di 20 anni è poi morta a causa delle gravi ferite riportate.

Alla base dell'incidente potrebbe esserci stata una gara tra auto. Dai primi accertamenti, sembra infatti che una macchina su cui viaggiavano due ragazzi procedesse ad alta velocità - forse in una gara con un altro veicolo - e ha urtato quella su cui si trovava la vittima che procedeva in quel momento sulla stessa carreggiata ed è finita poi contro un albero sullo spartitraffico.

La ragazza si trovava sul sedile del passeggero e, a causa delle gravi ferite, è morta in ospedale. Ricoverati in codice rosso gli altri tre giovani coinvolti nello scontro. Sulla dinamica sono in corso indagini della polizia locale del X Gruppo Mare.