La ditta era impegnata in lavori di ristrutturazione di un'immobile in campagna. Sul luogo della tragedia i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e il personale dell'Asp

Un operaio edile di 50 anni è morto a Campofelice di Roccella, nel Palermitano, investito dal crollo del muro di un'abitazione in ristrutturazione che si trova in via Madonnina di Gibilmanna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, carabinieri e personale dell'Asp. Un tragico che segue l'incidente sul lavoro avvenuto in una cantiere a Firenze con cinque operai morti e il decesso di un operaio a Frascineto nel Cosentino.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità nella mancata adozione delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro. I tecnici Asp dovranno verificare il rispetto delle norme.

Nel 2023 i morti sul lavoro sono stati oltre 1.000, una vera e propria emergenza che ha aperto il dibattito sulla possibile introduzione del reato di omicidio sul lavoro, per aumentare la sicurezza nei cantieri e più in generale in tutti i luoghi di lavoro.