A perdere la vita i due autisti del mezzo partito da Porto Empedocle per trasferire i profughi in Piemonte, dopo lo sbarco nei giorni scorsi a Lampedusa

Due autisti sono morti e 25 migranti sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, in un incidente stradale avvenuto l'autostrada A1, all'altezza di Fiano Romano (Roma). I migranti, una cinquantina circa, erano sull'autobus della Patti tour di Favara che ha un contratto con la Prefettura di Agrigento.

Da Porto Empedocle era partito alle ore 10 di ieri per trasferire i migranti in Piemonte. Sul colpo è morto uno dei due autisti a bordo; l'altro, sbalzato dall'abitacolo, non è stato ancora ritrovato. Al momento non sono note le loro generalità e non si conosce neanche la gravità delle ferite dei migranti ricoverati.

Il bus ha avuto un impatto frontale con un mezzo pesante. Dei rilievi si è occupata la polizia Stradale. I migranti erano sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi.