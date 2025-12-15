Un 16enne ha perso la vita e il suo amico di 17 è rimasto gravemente ferito a Pozzuoli. Impatto mortale per una 18enne a Santarcangelo di Romagna, mentre una coetanea è ricoverata in prognosi riservata

Un giovane di 16 anni è morto e il suo amico di 17 è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi questa mattina a Pozzuoli, in provincia di Napoli. I due si stavano recando a scuola, ad Arco Felice, in scooter quando si sono scontrati, per cause ancora da accertare, con un'auto. Il 16enne, di Marano, è morto sul colpo mentre il compagno, di Bacoli, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Sul posto dell'incidente, in via Fasano, si è recata la Polizia Municipale per avviare le indagini. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati.

Una 18enne perde la vita nel Riminese

Una ragazza di 18 anni residente a Santarcangelo di Romagna (Rimini) è deceduta e una coetanea è ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, al Bufalini di Cesena. Le due ragazze sono rimaste coinvolte in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 7.30 sulla Marecchiese nel comune di Santarcangelo, mentre andavano a scuola.

Viaggiavano a bordo di un ciclomotore Honda SH 125 ed erano in fase di sorpasso quando sono state travolte da un'auto condotta da una donna di 46 anni. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Rimini, intervenuta insieme ai soccorritori del 118 dell'Ausl Romagna, lo scooter stava sorpassando una vettura quando è stato travolto dalla donna alla guida di una Dacia Sandero che svoltava sulla sua sinistra. La ragazza di 18 anni alla guida dello scooter è deceduta per il forte impatto, mentre la trasportata non sarebbe in pericolo di vita. Le due 18enni erano compagne di scuola. Sul posto sono arrivati subito i genitori della ragazza rimasta uccisa, mentre la conducente dell'auto sotto choc è stata soccorsa dai sanitari del 118.

