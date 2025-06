Giornata tragica in Lombardia, dove si sono verificati due gravi incidenti sul lavoro con esiti fatali per altrettanti operai, entrambi coinvolti in dinamiche simili.

A Faloppio, in provincia di Como, un operaio di 57 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un masso mentre lavorava in una cava situata nella zona artigianale della località Fornace. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 del mattino. L’uomo, rimasto intrappolato sotto il peso del masso, è stato soccorso dai colleghi che sono riusciti a liberarlo dalle macerie ma non c’era più nulla da fare: all’arrivo dei soccorritori, l’operaio era già deceduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un elicottero dell’Areu, i sanitari con automedica e ambulanza. Le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto sono in corso da parte dei carabinieri.

Il secondo incidente si è verificato in una cava di Botticino, nel Bresciano. Un operaio di 54 anni è stato schiacciato da una pesante lastra di marmo. Trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia con l’elisoccorso, l’uomo è deceduto successivamente nel reparto di rianimazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, gli agenti della Stazione dei Carabinieri di Botticino, la polizia mineraria e i tecnici dell’A.T.S. di Brescia. La Procura ha disposto il sequestro della cava per accertare eventuali responsabilità.