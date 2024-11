Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni, dopo essere stata accolta dal primo ministro indiano Narendra Modi a Nuova Delhi al Rashtrapati Bhawan, il palazzo presidenziale, prima tappa della sua visita ufficiale in India. All'arrivo della delegazione italiana, un quarto d'ora dopo quanto previsto dal programma ufficiale, sono andati in scena il picchetto d'onore con la banda e i rappresentanti di esercito, marina e aviazione indiani, e la cerimonia ufficiale di ricevimento per la presidente del Consiglio.

Al suo arrivo, la Premier ha lasciato un messaggio sul libro d'onore al Memoriale di Gandhi, il Raj Ghat, dove si è recata. «Due patrioti Ghandhi e Mazzini con le loro azioni e le loro opere hanno indicato il cammino ai nostri popoli. Italia e India, civiltà millenarie che hanno combattuto per la loro indipendenza e sono oggi unite nella difesa della democrazia e della libertà». Intanto, il ministro degli Esteri Antonio Tajani su twitter ha scritto: «A New Delhi per il vertice dei ministri degli Esteri del G20. Transizione energetica, trasformazione tecnologica, sicurezza alimentare ed energetica, immigrazione».