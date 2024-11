Il presule era stato coinvolto in uno scandalo di pedofilia. Contro di lui presentate alla Santa Sede denunce di negligenza nella gestione delle violenze sessuali ai danni di cinque minorenni

Papa Francesco ha rimosso dal governo pastorale della diocesi di Lowicz in Polonia, monsignor Andrzej Franciszek Dziuba.

«Sono state riscontrate - spiega in merito una nota della nunziatura di Varsavia - difficoltà nel governo pastorale e in particolare sue omissioni nel trattare casi di abusi su minori commessi da sacerdoti, come è emerso da una indagine condotta dalla Santa sede, a norma del Motu proprio Vos estis lux mundi».

Dziuba, 73 anni, è stato coinvolto in uno scandalo di pedofilia. Sono state presentate contro di lui alla Santa Sede denunce di negligenza nella gestione di abusi sessuali ai danni di cinque minori. Un'indagine a livello diocesano, secondo i presupposti del motu proprio Vos estis lux mundi, è stata condotta dall'arcivescovo metropolita di Lodz, Grzegorz Rys e nel 2020 i documenti raccolti sono stati presentati alla Santa Sede. Nel 2022, la commissione statale sulla pedofilia ha presentato una notifica alla procura con l'accusa di aver commesso il reato di mancata notifica alle forze dell'ordine degli abusi sessuali a danno di un minore, commessi nel 2016 da un sacerdote a lui subordinato.