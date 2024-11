Due 'maestri' di Corano sono stati arrestati a Pisa dalla locale squadra mobile per aver percosso con l’ausilio di mazze gli allievi durante le lezioni.



Un terzo membro, appartenente all'associazione culturale islamica senegalese, è stato indagato per strani comportamenti tenuti durante il doposcuola a Santa Croce sull'Arno, allestito in un appartamento in centro città.



La struttura era frequentata da ragazzi con range di età tra i 7 e i 17 anni, per un totale di circa una sessantina di studenti tutti di origine senegalese. Non sono stati riscontrati in nessun caso, dalla polizia, forme di indottrinamento antioccidentale.



I due maestri sono in carcere, arrestati in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due uomini tenevano corsi sulla tradizione coranica utilizzando metodi giudicati violenti, mediante percosse contro i propri alunni.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Flavia Alemi.