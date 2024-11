«Elisa mi vuoi sposare?». Proposta di matrimonio in aula alla Camera dei deputati. Mentre era in corso la votazione sul decreto legge per la ricostruzione post terremoto il deputato leghista Flavio Di Muro ha chiesto la parola per chiedere la mano della sua compagna Elisa presente in quel momento in tribuna. Il deputato ha anche mostrato l'anello di fidanzamento tra gli applausi di molti parlamentati.

Immediata la reazione del presidente della Camera Roberto Fico che ha richiamato tutti i deputati al lavoro: «Capisco tutto, però, non mi sembra il caso di usare un intervento per questo».