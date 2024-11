Diverse esplosioni - tre o quattro secondo testimoni - si sono verificate a Isfahan in Iran. Un deposito munizioni delle forze armate iraniane è stato colpito verso le 23.30 di sabato da due droni, un altro è stato intercettato dalla difesa anti-aerea. Un video delle esplosioni è visibile su Twitter.

Secondo la tv di stato iraniana Irib, che cita fonti ufficiali nell'esplosione, non ci sono stati feriti. Danni sono stati registrati al tetto dell'edificio. «L'esplosione è avvenuta in un impianto per la fabbricazione di munizioni del ministero della Difesa, e secondo il vicegovernatore di Isfahan non ci sono vittime», ha affermato Irib. Il funzionario, Mahammad Reza Jannesar, ha dichiarato alla tv di Stato: «Si stanno esaminando i danni e indagando le cause dell'esplosione. I risultati verranno annunciati più tardi».