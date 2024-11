Israele ha colpito l'Iran. Le forze di difesa israeliane (Idf) oggi 26 ottobre hanno compiuto raid aerei in risposta all'attacco missilistico condotto dall'Iran il primo ottobre e a tutte le azioni che Teheran ha compiuto dal 7 ottobre 2023. L'attacco israeliano, condotto con oltre 100 caccia e articolato in due ondate nell'arco di circa 5 ore, ha preso di mira obiettivi militari e ha coinvolto anche l'area di Teheran: nel mirino basi, impianti di produzione di missili e sistemi di difesa aerea.

L'annuncio di Israele

«In risposta a mesi di continui attacchi dal regime iraniano contro lo Stato di Israele, sono in corso bombardamenti mirati su obiettivi militari in Iran da parte delle forze di difesa israeliane», l'annuncio del portavoce delle Idf, Daniel Hagari attorno all'1 italiana.

«Il regime iraniano e i suoi alleati nella regione attaccano incessantemente Israele dal 7 ottobre – su sette fronti – anche con attacchi diretti dal suolo iraniano». In questo contesto, «come ogni altro Paese sovrano al mondo, lo Stato di Israele ha il diritto e il dovere di rispondere. Le nostre capacità difensive e offensive sono pienamente mobilitate. Faremo tutto il necessario per difendere lo Stato di Israele e il popolo di Israele».

L'attacco è stato approvato all'unanimità dal gabinetto di sicurezza. Durante i raid, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha seguito le operazioni da un bunker nella base militare di Kirya, a Tel Aviv, con il ministro della Difesa Yoav Gallant, come mostrato da una foto diffusa dall'ufficio del premier.

«Missione compiuta»

Attorno alle 5 ora italiana, le 6.30 di Teheran, Israele ha dichiarata conclusa l'azione. Le Idf hanno reso noto di aver completato attacchi aerei «precisi e mirati» su obiettivi militari. «L'attacco di rappresaglia è stato completato e la missione è stata portata a termine», hanno affermato le Idf. «I nostri aerei sono tornati a casa sani e salvi».

L'aeronautica militare ha colpito «impianti di produzione di missili» che, a suo dire, erano stati utilizzati per produrre i missili che l'Iran ha lanciato contro Israele nell'ultimo anno. Colpite «schiere di missili terra-aria e ulteriori capacità aeree iraniane, che avevano lo scopo di limitare la libertà di operazione aerea di Israele in Iran».

«Ora posso confermare che abbiamo concluso la risposta israeliana agli attacchi dell'Iran contro Israele», ha affermato Hagari. «Abbiamo condotto attacchi mirati e precisi su obiettivi militari in Iran, sventando minacce immediate allo Stato di Israele. Le Forze di difesa israeliane hanno portato a termine la loro missione», ha affermato. Se l'Iran dovesse iniziare «un nuovo ciclo di escalation», Israele sarà «obbligato a rispondere».

«Il nostro messaggio è chiaro: tutti coloro che minacciano lo Stato di Israele e cercano di trascinare la regione in un'escalation più ampia pagheranno un prezzo elevato», ha affermato. «Abbiamo dimostrato oggi di avere sia la capacità che la determinazione per agire con decisione e siamo preparati all'attacco e alla difesa, per difendere lo Stato di Israele e il popolo di Israele».

Teheran: «Danni limitati»

L'Iran, all'alba, ha denunciato «danni limitati». L'agenzia Irna ha riportato che Israele «ha attaccato parti di centri militari nelle province di Teheran, Khuzestan e Ilam». L'offensiva «è stata intercettata e contrastata con successo dal sistema di difesa aerea integrato» di Teheran.

La rappresaglia, secondo una fonte militare israeliana interpellata dalla Cnn, non ha colpito le infrastrutture energetiche iraniane ma «obiettivi che potrebbero averci minacciato in passato o che potrebbero minacciarci in futuro», ha detto un funzionario alla Nbc.

La cronaca dell'attacco

L'Iran ha chiuso il suo spazio aereo con un provvedimento valido fino alle 9 del mattino locali. A Teheran, a partire dall'1 italiana (le 2.30 locali), sono state avvertite almeno 6 esplosioni. Secondo l'agenzia iraniana Fars, sono state prese di mira diverse basi militari nell'area della capitale mentre per l'agenzia Tasnim non sono state segnalati esplosioni o incendi nella principale raffineria a sud di Teheran.

Nel corso della notte, attorno alle 2.30 italiane, la situazione nei due aeroporti di Teheran è tornata «normale» secondo la tv di Stato: «L'attività all'aeroporto internazionale Imam Khomeini e all'aeroporto Mehrabad è normale e i voli continuano come da programma».

L'emittente Press Tv, citando fonti della sicurezza, ha affermato che «diverse esplosioni» udite nella capitale sono state provocate dall'attivazione dei sistemi di difesa aerea.

Attorno alle 3 della notte italiana, il canale israeliano News 12 ha annunciato una «seconda ondata» di raid, concentrati anche sulla città di Shiraz, nel centro-sud dell'Iran. Alle 4 italiane, le 5.30 circa in Iran, di nuovo in azione le sirene antiaeree a Teheran.

Nella notte italiana, nuovo raid israeliano su Beirut: almeno 6 morti nella capitale del Libano. Sarebbero 7 i feriti, secondo quanto riferisce il governo libanese dopo l'attacco aereo. Segnalate esplosioni anche in Siria, a Damasco e nella città di Homs.

Casa Bianca: «Raid Israele sono azioni di difesa»

Gli attacchi di Israele all'Iran sono «autodifesa». Lo afferma la Casa Bianca. «Comprendiamo che Israele stia conducendo attacchi mirati contro obiettivi militari in Iran come esercizio di autodifesa e in risposta all'attacco missilistico dell'Iran contro Israele il 1° ottobre», ha detto Sean Savett, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. «Vi rimandiamo al governo israeliano per ulteriori informazioni sulla loro operazione», ha concluso.

Gli Stati Uniti non hanno preso parte ai raid contro l'Iran, come ha affermato un alto funzionario dell'amministrazione del presidente Joe Biden citato dalla Cnn. La Casa Bianca, riferisce Fox News, è stata informata da Israele pochi minuti prima dell'attacco.