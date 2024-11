Sono due le vittime dell'attacco con coltello nella città di Holon, a sud di Tel Aviv dopo che un uomo di 80 anni rimasto gravemente ferito è morto in ospedale. Lo riferisce Haaretz. Altri due feriti restano ricoverati. L'altra vittima è una donna di 66 anni morta subito dopo essere stata accoltellata dall'aggressore, un palestinese della Cisgiordania, poi ucciso dalla polizia, che parla di "attacco terroristico".

L'aggressore è stato identificato come Amar Razak Kamal Odeh, della città palestinese di Salfit, in Cisgiordania, scrive il Times of Israel. In base a una prima ricostruzione, il giovane ha agito in tre punti diversi di Holon percorrendo circa 500 metri prima di essere ferito a morte da un agente di polizia.