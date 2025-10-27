Il tecnico croato ha pagato la sconfitta di ieri all’Olimpico contro la Lazio e la striscia negativa di otto gare senza vittoria. Si va verso la scelta interna: mercoledì in panchina dovrebbe sedere Massimo Bramibilla

Il “dato è tratto”, Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus. La società bianconera ha comunicato la sua decisione al tecnico croato, ora si attende l'annuncio ufficiale.

Tudor ha pagato la sconfitta di ieri allo stadio Olimpico contro la Lazio (1-0), la terza consecutiva, dopo Como in campionato e Real Madrid in Champions, e le otto partite consecutive senza vittorie. Una striscia negativa “pesante” con l’attacco bianconero che non ha segnato nemmeno un gol nelle ultime quattro partite.

La Juventus scenderà in campo mercoledì per il turno infrasettimanale di Serie A contro l’Udinese e in panchina dovrebbe sedere Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen.