Paul Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone in un controllo dopo la prima giornata di campionato quando la Juventus ha giocato in trasferta alla Dacia Arena contro l'Udinese. Nel match vinto 3-0 dalla formazione di Allegri, Pogba è rimasto in panchina.

Il francese è stato impiegato nella seconda giornata di campionato, nel match Juventus-Bologna (1-1), quando è entrato in campo al 21' del secondo tempo. In Empoli-Juventus, valevole per la terza giornata di campionato, il transalpino è partito dalla panchina ed è entrato in campo al 16' della ripresa, chiudendo il match con un lieve problema muscolare.

Il giocatore, se confermata dalle controanalisi la positività al testosterone, rischia come pena massima fino a 4 anni di squalifica. La notizia è filtrata mentre si rincorrevano nuovi voci su un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita all'Al Hittihad. L'ultimo caso di una controversia doping in serie A è quella legata all'argentino dell'Atalanta, Jose Luis Palomino, positivo nel 2022 al nandrolone, ma poi assolto dal Tribunale Nazionale Antidoping.