John Moore, autore dello scatto, ha immortalato la piccola di 2 anni in lacrime, presa in custodia assieme alla propria mamma, al confine Texas e Stati Uniti

Il fotografo di Getty Images, John Moore, ha vinto il prestigiosissimo premio World Press Photo Contest 2019 con il suo scatto dal titolo Crying girl on the border. La fotografia è stata selezionata tra 78,801 altri scatti, inviati da altrettanti 4,738 fotografi.



L’immagine racconta di una bimba di 2 anni, Yanela Sanchez originaria dell’Honduras, in lacrime mentre la madre Sandra Sanchez viene perquisita davanti ai suoi occhi sul confine USA in Texas. Le due sono state, in seguito, prese in custodia dai funzionari. Era il 12 giugno 2018.



La foto, virale in rete, è diventata in poco tempo il simbolo della “Tolleranza 0” del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha portato alla separazione di migliaia di famiglie, togliendo tantissimi bambini dalle braccia dei propri genitori. Nel caso specifico, Yanela e Sandra non sono state separate, ma con questo scatto hanno ispirato una protesta che ha portato Trump a modificarne la politica il 20 giugno.

Sandra e Yanela hanno attraversato l’America Centrale e il Messico per un mese di viaggio, prima di raggiungere il confine con gli Stati Uniti e chiedere asilo.



Questo è il quarto premio per Moore, che si è già aggiudicato il World Press Photo nel 2005, nel 2008 e nel 2012. Con questo scatto ha mostrato la difficile situazione di chi è migrante, costretto a lasciare la propria patria in cerca di una vita migliore. Uno sguardo al presente di cui sono protagoniste ogni giorno tantissime persone, che rischiano la vita pur di guadagnare un futuro migliore.