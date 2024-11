Si è presentata a sorpresa all'Università di Lecce con il figlioletto di tre anni e ha fatto tutto il suo intervento in sala con il bimbo in braccio la ministra per il Sud, Barbara Lezzi, che ha partecipato questa mattina nel campus urbano di UniSalento ad un incontro organizzato dai Cobas alla presenza anche del rettore, Vincenzo Zara.

La ministra è arrivata alla guida della sua auto preceduta da una pattuglia della Digos. «Mi scuso - ha detto giustificando la presenza del bambino - ma mia madre è ammalata. Chi è donna e madre sono sicura capirà». Ad attendere l'arrivo del ministro un gruppo di manifestanti aderenti al movimento No Tap e ad altri movimenti di lotta ai quali all'inizio le forze dell'ordine hanno impedito l'accesso poi accordato dopo un colloquio con il rettore. Ansa

