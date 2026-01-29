La chiamata va in onda nella puntata successiva al provvedimento del Tribunale sul caso Signorini. L’ex conduttore, ricoverato in terapia intensiva, parla di difficoltà personali ed economiche e attacca De Filippi, Amici e Pier Silvio Berlusconi

È una telefonata inquietante quella che apre una delle puntate più discusse di Falsissimo, trasmessa dopo il provvedimento del Tribunale di Milano che aveva disposto lo stop ai contenuti legati al caso Alfonso Signorini. Dall’altro capo del telefono c’è Claudio Lippi, ricoverato in terapia intensiva, la voce stanca, il respiro affaticato, mentre racconta di attendere «una diagnosi molto importante» e di trovarsi in una condizione di profonda difficoltà personale ed economica.

La chiamata viene introdotta da Fabrizio Corona con una battuta che segna immediatamente il tono della scena: «Una telefonata dal letto di morte, anche se dice che non sta morendo». Lippi, parlando dall’ospedale, lascia trasparire amarezza e senso di abbandono. Racconta di essere rimasto solo, di portare addosso «cicatrici» lasciate dall’esperienza televisiva e di trovarsi in una situazione economica che definisce disperata: «Tra qualche settimana sarò sotto un ponte con mia moglie, mia figlia e mio nipote».

La telefonata si svolge mentre l’ex conduttore attraversa una fase di evidente fragilità fisica e psicologica. Eppure viene trasformata, all’interno del format, in un contenitore di accuse, rivelazioni e giudizi sul mondo della televisione. Corona incalza, sollecita nomi e retroscena, e utilizza il racconto di Lippi per tornare a colpire i grandi protagonisti di Mediaset, intrecciando la sofferenza personale dell’ex volto storico con un flusso continuo di gossip, allusioni e polemiche.

È in questo contesto — una telefonata dall’ospedale, trasmessa nonostante il divieto del giudice, con un interlocutore che parla di malattia, solitudine e rovina economica — che prendono forma le dichiarazioni più dure di Lippi. Parole che segnano una distanza netta dallo stile gentile e pacato che per anni aveva contraddistinto il suo volto televisivo, e che diventano il cuore narrativo di una puntata costruita attorno allo scontro, all’eccesso e alla spettacolarizzazione del dolore.

Nel corso della telefonata, Lippi collega il proprio stato attuale al passato televisivo, sostenendo di portare ancora i segni della sua esperienza professionale: «Ho addosso delle cicatrici dopo la mia esperienza in televisione». Un riferimento che inserisce nel racconto di una carriera che lo aveva visto per anni come volto riconosciuto di Mediaset, fino all’uscita dall’azienda nel 2006 dopo Buona Domenica, programma che aveva lasciato perché, secondo quanto dichiarato in passato, era diventato troppo trash.

La scelta di Corona di intervistare Lippi viene presentata all’interno della puntata come un’occasione per far emergere retroscena e giudizi sul mondo della televisione. Nel corso della chiamata, l’ex conduttore utilizza toni molto accesi, distanti dall’immagine pubblica che per anni lo aveva contraddistinto come presentatore pacato e rassicurante.

Sollecitato da Corona, Lippi parla di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, pronunciando una frase netta: «Costanzo e De Filippi sono due cose diverse, sono la bella e la bestia». Subito dopo spiega il senso della distinzione. Di Costanzo afferma: «Più che un uomo di spettacolo era una persona con la volontà di trovare il talento anche in chi non pensava di averne». Di De Filippi dice invece: «Usa e privilegia chi le piace, in tutti i sensi, e non gliene frega del talento».

Il discorso si sposta quindi sui giovani artisti che riescono a lavorare dopo Amici. Lippi parla di un sistema che definisce oppressivo e usa parole molto dure: «C’è un racket per i ragazzi che lavorano dopo Amici». Nello stesso passaggio parla di «schiavitù» e sostiene che esisterebbe una figura che «controlla tutto». Sempre secondo quanto affermato dall’ex conduttore, le persone a cui viene concessa una carriera e di cui ci si fida «diventano poi intoccabili».

Corona introduce successivamente allusioni sull’orientamento sessuale di Maria De Filippi e di Pier Silvio Berlusconi. Lippi, rispondendo, richiama episodi legati a Costanzo e alla sua vita privata: «Maurizio non è che fosse il fedele tradizionale. Secondo me non ha mai mentito, forse solo a se stesso; però a Cinecittà si vedeva arrivare qualcuno che entrava e usciva». Corona interviene commentando con un riferimento ai «famosi bomboloni».

Sempre sul tema Pier Silvio Berlusconi, Corona sostiene che l’amministratore delegato Mediaset temerebbe Signorini perché a conoscenza di aspetti della sua vita privata e di servizi che sarebbero stati ritirati. Lippi replica distinguendo tra vita privata e responsabilità pubbliche: «Pier Silvio ha più possibilità di rapporti», ma aggiunge subito che «sono affari suoi». Nel corso della telefonata insiste più volte su un concetto che ribadisce come centrale: al di là della sfera intima, «non si possono rovinare le persone» per dei «capricci».

La conversazione prosegue con un cambio di argomento e si concentra su Passaparola. Corona cita Luca Giberna, indicato come produttore dello storico quiz, parlando di una denuncia legata a una “letterina” e di quello che definisce un passaggio obbligato, insieme a Gerry Scotti, per poter lavorare al programma. Riferendosi alle cinque storiche letterine, Lippi afferma: «Mi sembra che proprio Gerry abbia detto: “Me le sono fatte tutte”». Secondo la ricostruzione fornita nella telefonata, in quel “tutte” sarebbero comprese anche Ilary Blasi e Silvia Toffanin.

Nel finale, il discorso tocca Barbara D'Urso, con cui Lippi aveva lavorato già ai tempi di Canale 58. L’ex conduttore sostiene che la sua presenza in televisione sarebbe stata «imposta da Memo Remigi». Alla domanda sul motivo dell’uscita di scena di D’Urso da Mediaset, Lippi risponde: «Una delle tante amanti del padre», riferendosi a Silvio Berlusconi. Aggiunge che Pier Silvio Berlusconi «si vergognava della vita privata» del padre e delle olgettine.

Quando Corona chiede perché, a fronte di una linea dichiarata contro il trash, sia stata allontanata D’Urso e non De Filippi, Lippi risponde: «Non sono due sante, né l’una né l’altra». Subito dopo aggiunge che De Filippi non sarebbe stata toccata perché «è il 50% di RTI» e che Mediaset le dovrebbe una parte consistente dei propri guadagni grazie ai suoi programmi.

In chiusura, Lippi torna su Pier Silvio Berlusconi distinguendolo dal padre: «Non è suo padre. Ha fatto apprendistato in azienda, qualcosa ha imparato, ma non è un imprenditore né riconoscente». La telefonata si conclude con una frase netta: «Se si chiamasse Pier Silvio Lippi farebbe il cameriere».