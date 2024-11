Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha usato nuove parole durissime nei confronti di Hamas spiegando che «ogni membro» dell'organizzazione fondamentalista «è un uomo morto». Lo ha detto annunciando un governo di emergenza con il leader dell'opposizione ed ex ministro della Difesa Benny Gantz. La nuova creatura politica avrà la durata della guerra in atto.

«Mettiamo da parte ogni altra considerazione e pensiamo ai cittadini di Israele», ha detto il primo ministro, alla fine del quinto giorno di guerra contro le milizie palestinesi a Gaza, durante un messaggio congiunto con Gantz e il ministro della Difesa Yoav Gallant.

L'obiettivo resta uno: «Distruggeremo completamente e uccideremo Hamas, l'ISIS di Gaza. Scompariranno dalla terra, non esisteranno più, non accetteremo che bambini e neonati israeliani vengano uccisi e che tutto continui come al solito», ha detto il ministro della Difesa, assicurando che le aree israeliane che circondano la Striscia sono state messe in sicurezza e che le sue truppe si stanno ora «concentrando sull'offensiva».

Da parte sua, Gantz ha aggiunto come «lo Stato di Israele» stia affrontando «uno dei suoi momenti più difficili», con tante «famiglie colpite» e persone "uccise e rapite da un nemico spietato che deve essere eliminato». Poi la sottolineatura sull'unità raggiunta: «Il fatto che siamo qui uniti, fianco a fianco, è un messaggio molto chiaro per il nemico e, cosa ancora più importante, è un messaggio per tutti i cittadini di Israele».