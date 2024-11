VIDEO | In una conferenza stampa alla Camera ufficializza l’ingresso nel nuovo movimento “Cambiamo” di cinque deputati e dice: «Vogliamo creare gruppi anche in tutti i comuni d'Italia»

«Vogliamo cambiare il centrodestra e l'approccio alla politica. Lancio un appello a militanti di base, amministratori locali, elettori, a tutti coloro, insomma, che si collocano nel centrodestra e sono rimasti delusi dai loro partiti di riferimento e per questo hanno disertato le urne. Questa è la casa di tutti, siamo alternativi al governo M5s-Pd e alleati degli amici della Lega con cui governiamo in tante Regioni». In una conferenza stampa alla Camera Giovanni Toti ufficializza la nascita della «prima componente a Montecitorio» del suo nuovo movimento 'Cambiamo', con l'arrivo di 5 deputati: Manuela Gagliardi, Stefano Benigni, Claudio Pedrazzini, Giorgio Silli e Alessandro Sorte. «Si stanno formando -annuncia il governatore ligure- tanti gruppi regionali: nel Lazio è già nato, poi toccherà alla Liguria e alla Lombardia. Ma stiamo lavorando anche in Veneto, Sardegna... Vogliamo creare gruppi anche in tutti i comuni d'Italia». Toti lascia intendere che la «prossima settimana ci saranno novità anche al Senato, con l'approdo di alcuni parlamentari a 'Cambiamo'».



D.C.