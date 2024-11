Da carabiniere a suora: è la scelta operata dalla ventiseienne Ilenia Siciliani, originaria di Frosinone. La ragazza ha da poco iniziato il suo cammino di vocazione, abbandonando l’Arma dei carabinieri per arrivare nel giro di 2 o 3 anni alla consacrazione religiosa.



Prestante servizio a Caltanissetta, in Sicilia, Ilenia ha visitato tutta l’isola per vedere le chiese cattoliche più belle. Poi il viaggio a Medjugorje che le ha aperto gli occhi sulla sua vocazione. Giunta alla nota meta di pellegrinaggio, ha conosciuto alcune suore con cui è rimasta in contatto. Di lì a poco, ha sentito l’esigenza di entrare a far parte dell’ordine delle missionarie della Divina Rivelazione.



Per l’ultimo giorno di servizio all’arma, colleghi e amici hanno organizzato una celebrazione religiosa in suo onore presso la parrocchia Regina Pacis di Caltanissetta, dove hanno partecipato alcuni esponenti della curia palermitana e romana, tra cui il cappellano militare della Regione Sicilia, don Salvatore Falzone. Ilenia è rimasta ferma sulla sua scelta, rispettata sia dalla famiglia che dai colleghi.