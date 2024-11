La disavventura per una coppia in un'area di sosta sulla A1. Per riaprire l'auto sono intervenuti i vigili del fuoco

Alla fine sono stati costretti a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco per poter rientrare nella loro auto. Una coppia in viaggio insieme ai propri due gatti aveva deciso di fermarsi in un'area di servizio nelle vicinanze di Arezzo per fare due passi. Prima di scendere dall'auto hanno fatto uscire dai trasportini i due felini che viaggiavano con loro e questi, girando all'interno del mezzo, hanno attivato la chiusura centralizzata lasciando fuori i loro padroni.





Per poter rientrare in possesso del mezzo, i due hanno dovuto chiedere l'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti ad aprire l'auto senza danneggiarla permettendo così alla coppia di riprendere il viaggio.