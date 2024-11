Secondo media locali sono stati lanciati circa 180 missili, scattate le sirene d'allarme in quasi tutte le zone del Paese. Otto civili sono stati uccisi in un attacco terroristico compiuto a Jaffa

Sarebbero almeno 200 i missili lanciati dall'Iran contro Israele, che hanno fatto scattare le sirene d'allarme in quasi tutte le zone del Paese. Forti esplosioni sono state avvertite a Gerusalemme e Tel Aviv.

«Rimanete in uno spazio protetto fino a nuovo ordine. Le esplosioni che state sentendo sono il risultato delle intercettazioni dei missili o di frammenti caduti». È il messaggio mandato dall'Idf ai cittadini israeliani su Telegram aggiungendo che «la difesa aerea sta identificando e intercettando i lanci». Poco prima delle 20 l'attacco dell'Iran è concluso e lo spazio aereo sopra Israele riaperto.

21.11: La Casa Bianca: «Attacco iraniano sconfitto e reso inefficace»

L'attacco iraniano a Israele appare essere stato «sconfitto e reso inefficace», grazie alla professionalità dell'Idf e al supporto americano, e non ha causato vittime né danni agli asset del Paese, secondo i primi accertamenti: lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan in un briefing con i reporter alla Casa Bianca.

21.10: Iran: «Colpite tre basi militari israeliane con missili ipersonici»

«Abbiamo colpito tre basi militari israeliane vicino a Tel Aviv». Lo hanno reso noto con un comunicato diffuso a Teheran i Guardiani della rivoluzione dopo il lancio di decine di missili contro Israele. La televisione pubblica iraniana ha poi aggiunto che nell'attacco sono stati utilizzati missili ipersonici di fabbricano iraniana Fatah

20.32: Idf, 180 i missili balistici lanciati dall'Iran su Israele

Sono stati circa 180 i missili balistici che l'Iran ha lanciato contro Israele nell'attacco di stasera. Lo riferisce l'esercito israeliano citato dai media locali.

20.30: Hamas plaude, «attacco eroico dell'Iran contro Israele»

Hamas ha salutato come "eroico" l'attacco missilistico dell'Iran contro Israele.

20.12: La Tv iraniana rivendica, «a segno l'80% dei missili su Israele»

La tv di Stato dell'Iran rivendica che "l'80%" dei missili lanciati oggi da Teheran contro Israele hanno colpito i bersagli previsti. Lo riporta Sky News Uk, aggiungendo tuttavia che fonti israeliane parlano invece di un gran numero di missili intercettati.

20.11 L'Iran all'Onu: «Eseguita la debita risposta al terrore di Israele»

Dopo la pioggia di missili lanciati dall'Iran su Israele, la missione di Teheran all'Onu ha detto che la Repubblica Islamica ha «debitamente eseguito» la risposta agli «atti terroristici del regime sionista». E se Israele dovesse «osare rispondere o commettere ulteriori atti di malevolenza, ne seguirà una successiva e schiacciante risposta», ha aggiunto su X.

20.07: Israele, «un palestinese ucciso nell'attacco iraniano»

C'è una vittima degli attacchi iraniani su Israele: un palestinese di Gaza ucciso nella città di Gerico, in Cisgiordania. Lo riferisce Haaretz citando una fonte della Difesa israeliana.

20.06: Teheran, «l'Iran è in stato di guerra». Chiuso lo spazio aereo, fermati i voli

«L'Iran è ora in stato di guerra». Lo ha dichiarato il ministero dell'Intelligence iraniano avvertendo che Teheran affronterà i Paesi che dovessero sostenere Israele. L'Iran ha chiuso lo spazio aereo e fermato tutti i voli.

20:04 Attacco terroristico a Jaffa, il bilancio rivisto a 6 morti

La polizia israeliana ha rivisto al ribasso il bilancio dell'attacco terroristico avvenuto questo pomeriggio a Jaffa, nell'area metropolitana di Tel Aviv: i morti sarebbero sei e non otto, come in precedenza comunicato. Nove persone sono state ferite dai due che hanno usato un'arma automatica e un coltello prima di essere uccisi dalle forze di sicurezza.

20.00: Alcuni dei missili iraniani sono stati intercettati dagli Usa

Alcuni dei missili iraniani lanciati oggi verso Israele sono stati intercettati dai sistemi anti-missilistici Usa dislocati nella regione, prima di raggiungere i cieli dello Stato ebraico, e non dall'Iron Dome israeliano. Lo riferiscono fonti americane citate dalla Bbc.

19.58 La Giordania annuncia di aver intercettato missili e droni

La Giordania ha reso noto di aver intercettato missili e droni lanciati dall'Iran verso Israele.

19.57: Israele riapre spazio aereo

Israele ha riaperto lo spazio aereo dopo l'attacco iraniano. Lo riferiscono i media israeliani.

19.38: Israele: «Attacco finito, avrà conseguenze»

Il Comando interno dell'esercito israeliano ha annunciato che gli israeliani possono uscire dai rifugi, dopo l'attacco di missili iraniani. I residenti sono tuttavia invitati a continuare a seguire le istruzioni. L'attacco dell'Iran contro Israele «avrà delle conseguenze. Abbiamo dei piani e agiremo nel momento e nel luogo che sceglieremo», lo ha detto il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari, citato dai media. «Siamo in stato di massima allerta in difesa e in offensiva, proteggeremo i cittadini di Israele», ha aggiunto.

19.31: Polizia, non c'è un attacco terroristico a hotel Herzliya

La polizia israeliana ha detto che non ci sono indicazioni di un'azione terroristica all' hotel Hasharon di Herzliya, poco distante da Tel Aviv. Lo scrive Haaretz.

19.31: Israele, Giordania e Iraq chiudono gli spazi aerei

In seguito all'attacco missilistico partito dall'Iran ROMA Israele, Giordania e Iraq hanno chiuso i rispettivi spazi aerei sopra i loro Paesi. Lo hanno comunicato le autorità locali dopo il lancio di numerosi missili partiti dall'Iran alla volta di Tel Aviv e altre zone dello stato ebraico. Gli aerei civili che erano in viaggio verso Tel Aviv sono stati dirottati verso altri scali al di fuori del Paese.

19.24: Biden ordina di aiutare Israele e abbattere i missili

«Il presidente e la vicepresidente monitorano l'attacco iraniano contro Israele dalla Situation Room e ricevono aggiornamenti. Il presidente ha dato indicazione all'esercito americano di aiutare Israele nella difesa e abbattere i missili che puntano verso Israele». Lo afferma Sean Savett, portavoce del consiglio alla sicurezza nazionale.

19.20: Media, «terroristi entrati in un hotel vicino Tel Aviv»

La polizia israeliana rende noto di essere stata avvertita che un gruppo di terroristi sarebbe entrato nell'hotel Hasharon di Herzliya, cittadina a nord di Tel Aviv. Lo scrivono i media israeliani.

19.16: Media, «l'Iran ha lanciato oltre 200 missili balistici»

L'Iran avrebbe lanciato più di 200 missili balistici contro Israele nell'attacco odierno. Lo riferisce Ynet. I Pasdaran, nella loro rivendicazione, hanno parlato di "decine di missili".

19.09: Pasdaran, «attacco in risposta all'uccisione di Nasrallah»

«Abbiamo preso di mira il cuore dei territori occupati oggi in risposta all'assassinio del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah e di un comandante di alto rango della forza Quds, Abbas Nilforoushan, da parte di Israele». Lo hanno reso noto le Guardie della Rivoluzione iraniane in una nota. I Pasdaran hanno messo in guardia da "attacchi devastanti" se Israele dovesse rispondere.

18.59: Attentato a Jaffa, otto morti