Secondo una prima ricostruzione la sparatoria sarebbe iniziata dopo un'accesa discussione per futili motivi a Villafranca di Verona. Indagini in corso

Un uomo è morto e due sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta durante una lite tra giostrai a Villafranca di Verona. La vittima è un uomo, del quale non sono ancora state diffuse le generalità. Un'altra persona è tuttora ricoverata in ospedale.

Le indagini sono affidate al Reparto Operativo dei Carabinieri di Verona, che al momento mantengono uno stretto riserbo, su indicazioni della Procura scaligera.

Da quanto si è appreso la lite sarebbe scoppiata - pare per futili motivi - coinvolgendo una famiglia di giostrai che partecipa all'Antica Fiera dei Santi Pietro e Paolo, in programma dal 28 al 30 giugno. Il sindaco di Villafranca di Verona, Roberto Dall'Oca, interpellato dall'Ansa, ha manifestato l'intenzione di annullare la Fiera in seguito all'episodio.