In queste ore è diventato virale il video di uno scimpanzè che tiene tra le mani un iPhone e scorre il dito sullo schermo touch, passando da un post a un feed di immagini senza problemi. Le immagini, pubblicate su Instagram da Mike Holston che sul social appare con il nickname "The Real Tarzann", sono state viste più di 1,5 milioni di volte in 5 giorni.

Holston vive a Miami, in Florida, e può contare su 5 milioni di follower su Instagram e su circa 500mila follower su YouTube. Holston è un patito di animali esotici. Non è la prima volta che pubblica il video di uno scimpanzé 'rapito' da Instagram: un'altra clip, condivisa lo scorso 12 marzo, ha totalizzato più di due milioni di visualizzazioni.

Gli esperti guardano il filmato con preoccupazione

Gli utenti dei social osservano meravigliati l'abilità dell'animale. Gli esperti, invece, guardano il filmato con preoccupazione. La primatologa statunitense Ashley N Edes, commentando su Twitter il video che state vedendo, ha scritto: «Gli studi hanno dimostrato che condividere foto e video come questi incoraggiano il commercio di cuccioli di animali esotici. Quest'ultimi si trovano in condizioni orribili e soffrono quando alla fine vengono abbandonati».