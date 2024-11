Per la polizia londinese non si tratterebbe di un atto di terrorismo ma di un raptus che avrebbe spinto l'uomo armato di spada a colpire in modo indiscriminato quanti incontrava davanti alla stazione

Almeno quattro persone sono state accoltellate nei pressi della stazione della metropolitana di Hainault, nel nord-est di Londra. Ne dà notizia la Bbc secondo cui un uomo è stato arrestato. La stazione è stata chiusa dalla Metropolitan Police mentre sul posto sono arrivate numerose ambulanze. Non è un atto di terrorismo, ha dichiarato la polizia di Londra. «Non crediamo che ci sia alcuna minaccia in corso per la comunità. Non stiamo cercando altri sospettati», ha dichiarato il vice comandante Ade Adelekan precisando che l'uomo finito in manette è un 36enne. Inoltre è emerso che l'aggressore era armato con una spada.

Anche se Scotland Yard ha chiesto espressamente di non fare speculazioni, una volta escluso il movente terroristico resta la possibilità di un raptus che ha spinto l'uomo armato di spada, sembrerebbe dalle prime immagini diffuse una katana, a colpire in modo indiscriminato quanti incontrava davanti alla stazione della Tube. «Siamo stati chiamati poco prima delle 7 per la notizia di un veicolo che si era schiantato contro una casa nella zona di Thurlow Gardens. Ci sono state segnalazioni di persone accoltellate», si legge nella nota diffusa dalla Met Police.

«In questo momento ci risulta che il sospettato abbia poi aggredito alcune persone e due agenti di polizia». E ancora: «Siamo in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dei feriti». Il primo a dare la notizia di quanto stava accadendo nel quartiere periferico di Hainault era stato il deputato laburista locale Wes Streeting, che ricopre il ruolo di ministro della Sanità all'interno del governo ombra. «Sono in atto chiusure di stazioni e strade. Sul posto stanno intervenendo la polizia, le ambulanze e i vigili del fuoco», ha scritto sul suo profilo di X.