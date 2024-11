Al termine di quasi due settimane di eventi e cerimonie, oggi il Regno Unito si prepara a dare il suo ultimo saluto alla Regina Elisabetta II. Londra blindata per i solenni funerali di Stato che si terranno all'Abbazia di Westminster. Ieri il saluto dei leader di tutto il mondo, ad eccezione della Russia che ha poi protestato per l'esclusione. Alle esequie parteciperanno anche i principini George e Charlotte, i figli di William e Kate nonché secondo e terza nella linea di successione al trono britannico.

Chiusa la camera ardente della sovrana defunta a Westminster Hall, alle 8 al rintocco del Big Ben, la Gran Bretagna si raccoglierà in un minuto di silenzio. Poco prima delle 11, quando inizierà la cerimonia, il feretro di Elisabetta II lascerà Westminster Hall per essere trasportato nel breve tragitto verso l'abbazia di Westminster, dove si svolgerà il funerale.

Le porte dell'abbazia saranno state aperte dalle 8 del mattino per permettere a tutti i partecipanti di prendere posto. Terminato il funerale, il feretro verrà condotto all'arco di Wellington lungo un percorso di 2,4 km. La bara sarà quindi trasferita su un carro funebre, che la porterà fuori Londra al castello di Windsor per poi essere portato in processione alla cappella di St. George.

Nel pomeriggio, alle 16, nella cappella si svolgerà un servizio religioso di commiato alla presenza di 800 persone. Infine, alle 19.30, la regina Elisabetta verrà sepolta accanto al marito Filippo nella King George Vi Memorial Chapel durante una cerimonia privata per la famiglia reale.

Il messaggio di Re Carlo III

Nel frattempo Re Carlo III ha rivolto un grazie, anche a nome della regina consorte Camilla, per gli atti di omaggio e le testimonianze di «rispetto verso lo spirito di servizio della mia cara madre» manifestati in questi 10 giorni nelle 4 nazioni del Regno Unito e nel mondo.

«Mentre ci prepariamo al nostro ultimo saluto - scrive Carlo in relazione al funerale della regina Elisabetta e mentre si chiudono gli accessi alla camera ardente di Westminster Hall - voglio semplicemente ringraziare tutte le innumerevoli persone che sono state così tanto di sostegno e conforto a me e alla mia Famiglia in questo tempo di dolore».