L'uragano Milton, spinto da venti che viaggiavano a 210 chilometri orari, ha toccato terra sulle coste della Florida attorno alle 3 di notte, ora italiana. Tra i primi effetti accertati, oltre un milione di case e aziende improvvisamente senza elettricità, secondo Poweroutage.us, che tiene traccia dei servizi di pubblica utilità. Il numero più alto di interruzioni si è verificato nella contea di Sarasota e nella vicina contea di Manatee, mentre per ora la grande città di Tampa sembra essere sfuggita alla carica più distruttiva dell'uragano. Prima ancora che Milton toccasse terra, circa 125 case sono state distrutte: molte erano case mobili delle comunità per per anziani.

Nel giro di poche ore l'uragano attraverserà tutta la penisola. Milton è già stato declassato prima a categoria 3 e ora a categoria 2. Potrebbe indebolirsi ancora nel corso delle prossime ore, ma il suo impatto sulla Florida, avvisano gli esperti, resta ad altissimo rischio. Alcune persone sono morte in una comunità di pensionati (lo Spanish Lakes Country Club) nella contea di St. Lucie, sulla costa orientale della Florida, a causa di un tornado che si è abbattuto sulla zona prima dell'arrivo dell'uragano Milton. Lo sceriffo capo di St. Lucie, Keith Pearson, ha detto che al momento non è ancora possibile stabilire il numero esatto delle persone morte e che le squadre di emergenza hanno avviato delle operazioni di soccorso. «Abbiamo decine di case nella contea di St. Lucie che sono state danneggiate, alcune delle quali in modo catastrofico», ha specificato un portavoce della contea di St. Lucie. Almeno 19 tornado sono stati segnalati nella Florida centrale e meridionale poche ore prima che l'uragano Milton toccasse terra a Siesta Key, sulla costa occidentale della Florida.

La ridotta forza dell'uragano si è tradotta in un ampliamento delle sue dimensioni, che potrebbero avere un impatto ancora più devastante sulle aree colpite. I venti coprono un'area che oscilla tra i 170 chilometri e i 200 chilometri dal centro dell'uragano e i primi effetti sulla terraferma si faranno sentire già nel pomeriggio, quando sono attese forti piogge. Secondo le previsioni, i venti dovrebbero coprire l'intera ampiezza della penisola della Florida.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha implorato i residenti di fuggire da quello che ha avvertito potrebbe essere il peggior disastro naturale che abbia colpito lo stato in un secolo. «È una questione di vita o di morte e non è un'iperbole”, ha detto Biden dalla Casa Bianca, esortando coloro che hanno l'ordine di andarsene a “evacuare ora, ora, ora». L'avvertimento di Biden è arrivato nel mezzo di un'aspra disputa preelettorale, con la sua vicepresidente democratica Kamala Harris che ha rimproverato il suo rivale Donald Trump per aver diffuso false affermazioni secondo cui gli sforzi di recupero dopo la prima tempesta, l'uragano Helene, sono stati distolti dai repubblicani.

Il governatore Ron DeSantis, in una conferenza stampa, ha elencato città dopo città e contea dopo contea che sono in pericolo. «Fondamentalmente l'intera parte della penisola della Florida è sotto un qualche tipo di allerta o di avvertimento», ha detto. Le compagnie aeree hanno messo a disposizione voli extra da Tampa, Orlando, Fort Myers e Sarasota, poiché le autostrade sono intasate dal traffico in fuga e le stazioni di servizio hanno esaurito il carburante.