Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è morto. Lo rende noto sul proprio sito la società viola. Barone, che domani avrebbe compiuto 58 anni, era stato ricoverato nella terapia intensiva cardiochirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano dopo aver accusato un malore nel pomeriggio di domenica scorsa, mentre si trovava a Bergamo per la partita della Fiorentina contro l'Atalanta poi rinviata. Le sue condizioni era apparse subito molto gravi.

Il cordoglio del Catanzaro

L'US Catanzaro 1929, in una nota, afferma di avere «appreso con sgomento» della morte del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone. «Eravamo certi - commentano il presidente, Floriano Noto, ed il direttore generale, Diego Foresti - che Barone ce l'avrebbe fatta, considerata la sua forte tempra e la sua determinazione. Purtroppo non è andata così. Il mondo del calcio italiano perde uno straordinario dirigente non soltanto per le sue qualità manageriali ma anche, e soprattutto, per quelle umane». «Alla moglie, ai figli, a tutta la società ed all'ambiente sportivo viola - dicono ancora Noto e Foresti - va il nostro cordoglio personale e quello di tutta l'US Catanzaro in questo momento di grande sconforto».