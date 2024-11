Incidente avvenuto nel vicentino, l'ex campione aveva 51 anni. Il camionista non si sarebbe fermato e lo si sta attualmente cercando

L'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, 51 anni, è morto oggi in un incidente stradale nel vicentino. Rebellin era in sella alla bicicletta quando è stato urtato e travolto da un camion, nei pressi dello svincolo autostradale di Montebello Vicentino.

L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno, all'altezza di uno svincolo vicino al bar ristorante "La Padana". Il camionista non si sarebbe fermato e lo si sta attualmente cercando, ma non si esclude che non si sia accorto dell'investimento. Sul posto 118 e carabinieri.

Rebellin era nato a San Bonifacio il 9 agosto 1971 e aveva chiuso la propria carriera poco più di un mese fa, con la partecipazione alla Veneto Classic. È stato vincitore di Liegi-Bastogne-Liegi, Amstel Gold Race e Freccia Vallone nello stesso anno e nel 2008 ha indossato la maglia gialla alla Parigi-Nizza.