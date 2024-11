Rousseau dice sì all'accordo con il 79%, via libera al governo giallo-rosso. «Dalle 9 alle 18 hanno espresso la propria preferenza 79.634 iscritti, su una base di aventi diritto che, alla mezzanotte del 2 settembre 2019, ha raggiunto il numero di 117.194 iscritti» annuncia l'Associazione Rousseau. I Sì sono stati 63.146 (79,3%), i No 16.488 (20,7%).

«Io credo che dobbiamo essere molto orgogliosi che tutto il mondo ha aspettato la pronuncia di questi 80mila cittadini italiani su una piattaforma digitale che è unicum al mondo» dice Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera. «Adesso si passa all'ultimo miglio, la squadra di governo che deve lavorare per migliorare la qualità della gente. Non sarà un governo di destra o di sinistra, ma un governo che deve fare le cose giuste».