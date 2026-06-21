Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un omicidio-suicidio.

Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda e i corpi sono stati scoperti dall'altra figlia della donna, la maggiore, che ha 19 anni e che, in stato di choc, è stata portata in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ed è al lavoro la Squadra mobile, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, con il medico legale.

La quarantenne, che si era lasciata con il marito tempo fa, viveva sola con le due figlie.