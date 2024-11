L’ex premier sarebbe stato colto da una colica renale acuta. Di recente si era sottoposto a controlli di routine e le sue condizioni di salute non avevano destato motivo di preoccupazione

Silvio Berlusconi è stato ricoverato in ospedale intorno alle 10 di questa mattina a Milano. Il leader di Forza Italia è stato trasportato in ambulanza al San Raffaele, l’ospedale dove era stato operato a cuore aperto nel giugno 2016 dopo un malore causato da un’insufficienza aortica. Al momento sono in corso gli accertamenti medici.

Alle 14 di oggi Berlusconi avrebbe dovuto tenere una conferenza stampa a Villa Gernetto per la presentazione dei candidati di Forza Italia alle elezioni europee.

«Il presidente Silvio Berlusconi si è recato questa mattina al San Raffaele per la terapia di una colica renale acuta - spiegano dal suo entourage -. Ha assicurato, appena i controlli in corso saranno terminati, di voler comunque essere presente alla manifestazione di Forza Italia con i candidati alle elezioni europee». Di recente Berlusconi, che ha 82 anni, si era sottoposto a controlli di routine e le sue condizioni di salute non avevano destato motivo di preoccupazione.