Fango nelle strade, auto impantanate al porto di Sottomonastero e detriti finiti in spiaggia e in mare. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco
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Decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel sottobanchinamento del porto di Sottomonastero, fango in molte strade persino in centro, esondati i torrenti Ponte e Valle con i detriti che sono finiti anche in spiaggia e in mare.
E' il bilancio provvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie (Messina). Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche a soccorso di automobilisti. Tutto è accaduto tra l'1 e l'1.40 quando il temporale ha raggiunto la sua massima intensità.