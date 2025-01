Ancora forte maltempo sull'Italia oggi, martedì 28 gennaio. E' allerta rossa in Liguria, arancione in Emilia Romagna e Toscana, gialla in ben 11 regioni. L’avviso della Protezione civile prevede rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Danni per l’allerta rossa in Liguria

I Vigili del Fuoco stanno operando sul crollo di un muro di contenimento che è caduto su via dei 5 Santi a Genova. Gli uomini stanno scavando per escludere la presenza di persone al di sotto delle macerie. Si sta recando sul posto anche un escavatore al fine di rimuovere più velocemente la terra scivolata sulla strada.

Il maltempo che nella notte ha investito la Liguria, allerta rossa nel Levante Ligure, sembra progressivamente esaurirsi.

Maggiori difficoltà si sono registrate a Chiavari con l'esondazione dell'Entella (poi rientrata) e per una frana in Valfontanabuona a causa della quale i vigili del fuoco hanno farto sfollare quattro famiglie per ragioni di sicurezza.

L'allerta rossa sul Tigullio terminerà alle 14, l'allerta arancione su Genova alle 8.

È sceso il livello del fiume Entella che ha tenuto in fibrillazione gli uomini della Protezione Civile e gli abitanti delle zone vicine al corso d'acqua in particolare nella zona della foce. Ora a preoccupare è la mareggiata che impedisce il regolare deflusso delle acque dei torrenti Entella e Petronio a Riva Trigoso. I quattro anziani sfollati durante la notte a Orero potranno rientrare in casa con la riduzione del movimento franoso.

Una frana è caduta stamani sulla statale 35 dei Giovi, nel Levante ligure, abbattendo un traliccio e travolgendo un'auto che stava passando. E' successo poco dopo le 5. Sul posto i vigili del fuoco e il 118 che ha soccorso la persona ferita. L'uomo è stato condotto in codice giallo al San Martino di Genova. Anas ha chiuso il tratto della statale indicando come alternativa l'A7.

Forte maltempo anche in Toscana

Forte ondata di maltempo anche in Toscana, dove è stato diramato l'allerta arancione per le zone settentrionali. Bomba d'acqua a Firenze. Pioggia e forte vento questa mattina con ripercussioni sulla viabilità cittadina. La polizia municipale segnala interventi in corso per allagamenti stradali in varie zone della città, dall'Oltrarno al Galluzzo, nei sottopassi e anche qualche ramo caduto.

A Mulazzo (Massa Carrara), fa sapere la Regione, sono caduti oltre 216 millimetri di pioggia in 24 ore. Aumenti lungo l'asta del fiume Magra contenuti al primo livello di guardia, già in diminuzione a Ponte Magra. Il Bagnone è al primo livello, al momento gli altri fiumi sono all'interno dei livelli di riferimento ma rimangono sotto attenzione e monitoraggio per le prossime ore. La perturbazione si sta spostando verso le aree interne, nelle prossime ore previsti fenomeni meno diffusi e intensi.