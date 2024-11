Si aggrava il bilancio dell'alluvione in Emilia-Romagna. Sale infatti a tredici in numero delle vittime. Sono 42 i comuni alluvionati. Circa 10mila gli sfollati. Sono 34mila le utenze senza elettricità. Il capogruppo al senato del Pd Francesco Boccia: «È un'emergenza nazionale, serve un decreto ad hoc». Ora è allarme frane.

Due agricoltori - marito e moglie di 73 e 71 anni - sono stati trovati morti nel loro appartamento di Russi, comune del Ravennate, nelle scorse ore invaso dall'acqua a causa dell'alluvione. A lanciare l'allarme già ieri sui social era stato il figlio, che non riusciva più a contattare i due. Tra le ipotesi, si pensa che fossero tornati in casa forse per recuperare un elettrodomestico. Al vaglio le cause esatte del decesso. Non si esclude neppure una morte per folgorazione.