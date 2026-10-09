L’annuncio è atteso la prossima settimana. L’operazione coinvolgerebbe un altro deputato e si inserirebbe nell’intesa tra Giorgia Meloni e Cateno De Luca in vista delle elezioni del 2027

L’annuncio è atteso la prossima settimana. L’operazione coinvolgerebbe un altro deputato e si inserirebbe nell’intesa tra Giorgia Meloni e Cateno De Luca in vista delle elezioni del 2027.

Manlio Messina si prepara a rientrare in Fratelli d’Italia, il partito che aveva lasciato nell’agosto 2025. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare la prossima settimana, nell’ambito di un’operazione politica che punta a rafforzare Sud chiama Nord, il movimento guidato da Cateno De Luca.

Secondo le indiscrezioni, Messina, insieme a un altro deputato vicino all’area meloniana, dovrebbe aderire alla componente parlamentare riconducibile al movimento siciliano. L’obiettivo è consentire a De Luca di consolidare la propria presenza alla Camera e rafforzare il peso politico in vista delle prossime elezioni politiche.

La vicenda si inserisce nel quadro dell’intesa che De Luca ha dichiarato di aver raggiunto con Giorgia Meloni per il 2027. Il leader siciliano ha annunciato una conferenza stampa alla Camera per la prossima settimana, durante la quale potrebbero essere chiariti i dettagli dell’operazione.

Per Messina sarebbe il punto d’arrivo di un riavvicinamento già emerso nelle scorse settimane. Dopo mesi di tensioni e polemiche con il partito, il deputato aveva definito Fratelli d’Italia «casa mia», lasciando aperta la strada al ritorno.

Restano da chiarire i nomi dei parlamentari coinvolti e le modalità dell’intesa. L’operazione, se confermata, segnerebbe un nuovo passaggio negli equilibri del centrodestra, con De Luca pronto a ritagliarsi un ruolo nazionale senza rinunciare all’autonomia del proprio movimento.