Nuova fase di instabilità in arrivo. Dalle prime ore della giornata sono attese precipitazioni e raffiche di vento. Ecco le previsioni

Il maltempo torna a interessare la Calabria, dove per la giornata di venerdì 9 ottobre è stata diramata allerta gialla su tutto il territorio regionale. Dalle prime ore della giornata sono previste precipitazioni sparse o diffuse, prevalentemente a carattere temporalesco, con la possibilità di fenomeni localmente intensi.

La nuova perturbazione interesserà soprattutto le regioni del Centrosud e porterà condizioni di instabilità anche sulla Calabria. I temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Il peggioramento è legato a una profonda saccatura atlantica che tenderà a spostarsi verso Sud-Est, coinvolgendo progressivamente le regioni centrali e meridionali.

Secondo le previsioni, dalla prime ore di venerdì 9 ottobre le precipitazioni interesseranno anche Calabria e Sicilia, oltre alla Basilicata, in particolare sui settori tirrenici e ionici.

L'allerta arancione è invece prevista per alcuni settori di Lazio e Campania, mentre il livello giallo interesserà anche altre regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Sicilia.