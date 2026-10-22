Mentre nelle piazze italiane cresce la protesta contro il caro vita, il costo dei carburanti e le difficoltà economiche che pesano su famiglie e imprese, il governo prepara un fondo da 300 milioni di euro destinato a finanziare interventi territoriali attraverso le richieste dei parlamentari. Una scelta che, alla vigilia delle elezioni politiche del 2027, assume inevitabilmente anche un significato politico.

L’annuncio, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, è arrivato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti durante una riunione con i vertici politici e tecnici del ministero di Via XX Settembre. L’obiettivo dichiarato dell’operazione è contenere la proliferazione degli emendamenti alla legge di Bilancio, riservando uno spazio finanziario alle richieste provenienti dai territori.

Trecento milioni per i collegi elettorali

Il meccanismo non rappresenta una novità assoluta. Già nella precedente manovra era stato previsto uno stanziamento analogo, sebbene di importo inferiore. Questa volta, però, la disponibilità annunciata sale a 300 milioni di euro, risorse che potrebbero finanziare piccoli progetti locali sostenuti da deputati e senatori, tanto della maggioranza quanto dell’opposizione.

La distribuzione effettiva delle somme e i criteri di assegnazione dovranno essere definiti nel percorso parlamentare. Resta tuttavia un elemento politicamente significativo: l’ultima legge di Bilancio prima delle elezioni offrirà agli eletti la possibilità di rivendicare interventi concreti nei territori nei quali torneranno a chiedere il consenso. Continua a leggere su LaCapitale News.