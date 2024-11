La Camera ha approvato il ddl Varchi che introduce il reato universale per quanto riguarda la maternità surrogata. I sì sono stati 166, i voti contrari 109.

«Oggi è una giornata importante perché con questo voto l'Italia si pone all'avanguardia nella difesa dei diritti delle donne e dei bambini a livello internazionale» ha detto la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, in piazza Montecitorio, partecipando al flash mob organizzato dalle deputate di FdI prima dell'approvazione della proposta di legge sulla maternità surrogata come reato universale. «Speriamo che questo voto del parlamento apra un dibattito a livello mondiale per questa pratica per arrivare a una abolizione».