Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato ieri per un intervento programmato di impianto di pacemaker, dopo aver completato gli impegni previsti in agenda per la giornata di ieri. L'intervento è stato effettuato alle ore 20:00, all'ospedale Santo Spirito di Roma.

Al termine dell'intervento il Presidente è rientrato nel reparto di cardiologia dove ha trascorso una notte tranquilla. Mattarella è totalmente asintomatico e in condizioni cliniche stabili. Lo fanno sapere fonti del Quirinale.

Intanto continuano ad arrivare messaggi di affetto e vicinanza. Auguri di pronta guarigione sono stati formulati anche dal governatore calabrese Roberto Occhiuto: «Tutta la Calabria manda un caloroso abbraccio al Capo dello Stato. La aspettiamo presto al Quirinale, come sempre saldamente alla guida delle nostre Istituzioni e del Paese».