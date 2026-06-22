I dati raccolti da Skuola.net sugli studenti che hanno già ricevuto l’esito delle prove delineano un avvio positivo: uno su sei avrebbe conquistato il punteggio massimo di 40. Ora l’attenzione si sposta sui colloqui

Le prove scritte della Maturità 2026 sembrano aver premiato i maturandi: 9 studenti su 10 avrebbero ottenuto un risultato superiore alla sufficienza e 1 su 6 avrebbe conquistato il punteggio massimo di 40 punti.

È quanto emerge dalle prime anticipazioni raccolte da Skuola.net attraverso le testimonianze di 861 diplomandi ai quali sono già stati comunicati i voti delle prove scritte.

I dati delineano un avvio d'esame positivo, con commissioni che non sembrano aver adottato criteri di correzione particolarmente severi. La maggior parte delle scuole pubblicherà i risultati delle due prove scritte all'inizio della settimana, anche se alcuni istituti hanno già concluso le correzioni tra sabato e domenica.

Analizzando le fasce di voto, emerge che l'88% degli studenti ha raggiunto o superato la soglia della sufficienza, fissata a 24 punti complessivi sulle due prove.

Il dato più significativo riguarda però le eccellenze: il 17% degli intervistati ha dichiarato di aver ottenuto il massimo punteggio possibile, totalizzando 40 punti su 40.

La quota più consistente del campione, pari al 39%, si colloca nella fascia compresa tra 32 e 39 punti, corrispondente a una media tra l'otto e il nove. Un altro 32% ha invece totalizzato tra 24 e 31 punti, raggiungendo una piena sufficienza.

Le insufficienze restano contenute: solo il 12% dei maturandi è rimasto sotto i 24 punti. Anche per questi studenti, tuttavia, il traguardo dei 60 punti, voto minimo per conseguire il diploma, resta ampiamente raggiungibile. Del resto, negli ultimi anni i bocciati all'esame di Stato si sono attestati storicamente tra lo 0,1% e lo 0,2%.

Conclusa la fase degli scritti, l'attenzione si sposta ora sui colloqui. Da domani, martedì 23 giugno, nella maggior parte degli istituti prenderanno il via gli esami orali, che in alcune scuole inizieranno invece mercoledì.