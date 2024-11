Nell'ambito dell'indagine della Procura Europea che ha portato alla scoperta di una organizzazione criminale che avrebbe messo a segno una evasione dell'Iva per centinaia di milioni, sono attualmente in corso oltre 160 perquisizioni in 30 province effettuate anche con le unità cinofile della Finanza specializzate nel ritrovamento di banconote.

Sono in tutto 200 le persone fisiche indagate e oltre 400 le società coinvolte. I provvedimenti restrittivi sono in corso in Italia, Spagna, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, Bulgaria, Cipro, Olanda, e in Paesi extra Ue, come la Svizzera e gli Emirati Arabi.